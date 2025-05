Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Komax

Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 110,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 16'677 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 108,80 CHF. Bei 111,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'060 Komax-Aktien.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 171,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,90 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,25 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Am 18.08.2026 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2025 4,85 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

