Komax Aktie News: Komax am Mittag gefragt

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 191,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'621 Punkten notiert. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 191,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 653 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 308,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,80 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 9,29 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Komax am 12.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Redaktion finanzen.ch