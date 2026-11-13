Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 71,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,90 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 230 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 17,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie höher: Geschäftsbereiche werden neu aufgestellt

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO