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13.11.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Komax verliert am Freitagnachmittag

Komax Aktie News: Komax verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Komax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 71,50 CHF.

Komax
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 71,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'236 Punkten notiert. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,60 CHF nach. Mit einem Wert von 72,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 18'724 Komax-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 86,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Komax AG 71.40 -1.92% Komax AG

Komax am 13.11.2026

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