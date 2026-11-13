Komax Aktie News: Komax am Freitagmittag mit Verlusten

Die Komax-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 71,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'280 Punkten steht. Bei 70,60 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'619 Komax-Aktien.

Am 14.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,23 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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