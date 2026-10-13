Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.10.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 83,60 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 83,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 83,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,60 CHF. Zuletzt wechselten 40 Komax-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Komax Aktie News: Komax legt am Montagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Komax Aktie News: Komax am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI aktuell: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.