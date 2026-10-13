Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 83,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'835 Punkten steht. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 83,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,60 CHF. Zuletzt wechselten 40 Komax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 2,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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