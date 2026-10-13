Komax Aktie News: Komax verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Die Komax-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 83,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'732 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 84,50 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 82,30 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 4'744 Stück.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,80 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 106,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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