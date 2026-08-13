Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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13.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax gewinnt am Nachmittag kräftig
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 22,4 Prozent im Plus bei 74,20 CHF.
Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 22,4 Prozent auf 74,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 74,50 CHF. Bei 63,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 116'500 Komax-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,50 CHF) erklomm das Papier am 14.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 31,40 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 45,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,167 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Komax.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,99 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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