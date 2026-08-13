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13.08.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax springt am Donnerstagmittag an

Komax Aktie News: Komax springt am Donnerstagmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Komax. Zuletzt wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 18,6 Prozent auf 71,90 CHF nach oben.

Komax
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Das Papier von Komax legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 18,6 Prozent auf 71,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die Komax-Aktie legte bis auf 71,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 63,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74'116 Komax-Aktien.

Am 14.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 35,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 43,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,167 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Komax die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,99 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
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