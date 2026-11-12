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12.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 72,70 CHF ab.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 72,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 72,70 CHF. Mit einem Wert von 76,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'660 Komax-Aktien den Besitzer.
Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 44,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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