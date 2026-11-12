Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Komax

Die Komax-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 74,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'352 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 73,80 CHF ein. Mit einem Wert von 76,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'553 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 16,04 Prozent wieder erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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