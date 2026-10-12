Komax Aktie News: Komax gewinnt am Vormittag an Boden

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 83,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Bei 84,80 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 84,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 297 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 85,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 3,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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