Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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12.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax legt am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Komax. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 83,30 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 83,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'668 Punkten liegt. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 84,80 CHF zu. Bei 84,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 5'492 Aktien.
Bei einem Wert von 85,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Mit einem Zuwachs von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,62 Prozent.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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