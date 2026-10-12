Komax Aktie News: Komax am Mittag im Minus

Um 12:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 82,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'579 Punkten steht. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 82,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'588 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.10.2026 erreicht. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 3,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,09 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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