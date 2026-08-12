Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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12.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Komax zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Komax-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 58,70 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Komax-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 58,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'466 Punkten notiert. Die Komax-Aktie legte bis auf 59,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 58,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 59,00 CHF. Bisher wurden heute 515 Komax-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 99,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 68,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 31,35 Prozent wieder erreichen.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,167 CHF ausgeschüttet werden.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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