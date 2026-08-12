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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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12.08.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Komax gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 60,80 CHF.

Komax
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,6 Prozent auf 60,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'386 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 61,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 59,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 33'988 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 99,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,83 Prozent. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 33,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,167 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 17.08.2027.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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