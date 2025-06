Komax Aktie News: Komax am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Komax-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 112,20 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'984 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 110,80 CHF. Bei 112,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'497 Komax-Aktien.

Am 13.06.2024 markierte das Papier bei 148,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 24,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,90 CHF. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 37,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,25 CHF.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Komax am 12.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Komax.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 4,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

