Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.02.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Komax. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 74,00 CHF.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 74,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'765 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 74,00 CHF. Bei 74,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 133,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 44,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Im Jahr 2024 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -1,951 CHF je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung
Komax-Aktie schwächer: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe
Komax-Aktie höher: Schweizer Spezialist verklagt chinesischen Rivalen wegen Patentverletzung
Nachrichten zu Komax AG
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.02.26
|Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.02.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.01.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
29.01.26