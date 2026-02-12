Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 74,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'765 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 74,00 CHF. Bei 74,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 133,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 44,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -1,951 CHF je Aktie ausweisen dürften.

