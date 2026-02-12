Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’566 0.1%  SPI 18’728 0.2%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 25’071 0.9%  Euro 0.9148 -0.1%  EStoxx50 6’090 0.9%  Gold 5’065 -0.4%  Bitcoin 51’571 -0.1%  Dollar 0.7704 -0.1%  Öl 69.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens-Aktie
BAT-Aktie schwächer: Geringeres Wachstum für 2026 erwartet
Goldman Sachs Group Inc. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Buy
DSM-Firmenich-Aktie sackt ab: 2025 Verlust geschrieben - Kerngeschäft in Gewinnzone
Suche...
Plus500 Depot

Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen

Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Komax. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 74,00 CHF.

Komax
73.49 CHF -0.99%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 74,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'765 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 74,00 CHF. Bei 74,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 133,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 44,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Komax 2025 einen Verlust in Höhe von -1,951 CHF je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung

Komax-Aktie schwächer: CFO Christian Mäder verlässt Gruppe

Komax-Aktie höher: Schweizer Spezialist verklagt chinesischen Rivalen wegen Patentverletzung

Nachrichten zu Komax AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?