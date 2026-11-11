Komax Aktie News: Komax am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 75,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'156 Punkten tendiert. Bei 76,10 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'776 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,27 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,48 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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