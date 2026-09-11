Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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11.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax tritt am Freitagvormittag auf der Stelle
Die Aktie von Komax zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Komax-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 72,50 CHF.
Die Komax-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Komax-Aktie bei 72,70 CHF. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 72,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 81 Komax-Aktien den Besitzer.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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