Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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11.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Komax. Die Komax-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 72,70 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 72,70 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 73,20 CHF zu. Bei 72,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'225 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei 83,50 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 12,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 80,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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