Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 72,30 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'519 Punkten steht. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,20 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 72,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'666 Komax-Aktien.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 83,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 44,26 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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