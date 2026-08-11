Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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11.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax verliert am Dienstagvormittag
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 56,90 CHF.
Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 56,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'610 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 56,90 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 388 Aktien.
Am 12.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 109,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 91,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Abschläge von 29,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,167 CHF.
Komax wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,86 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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