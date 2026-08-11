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11.08.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Komax am Nachmittag im Aufwind

Komax Aktie News: Komax am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Komax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Komax
58.13 CHF 1.15%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 58,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'571 Punkten notiert. Die Komax-Aktie legte bis auf 58,70 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 57,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 7'749 Stück.

Bei 109,20 CHF erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Abschläge von 31,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,167 CHF.

Die Komax-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.08.2026 erwartet. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.08.2027.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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