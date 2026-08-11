Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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11.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 57,30 CHF ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 57,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 56,90 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 57,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'039 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 109,20 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,58 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 29,67 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,167 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Komax am 13.08.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Komax die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,86 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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