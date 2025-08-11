Komax Aktie News: Komax tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,2 Prozent auf 106,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'585 Punkten liegt. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 106,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 108,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'607 Komax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,00 CHF erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 22,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 81,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,17 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,22 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2024.

Die Komax-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,20 CHF je Aktie.

