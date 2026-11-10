Komax Aktie News: Komax präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 75,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'158 Punkten notiert. Bei 75,00 CHF erreichte die Komax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,30 CHF. Bisher wurden heute 1'501 Komax-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 86,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,73 Prozent. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 46,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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