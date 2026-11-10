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10.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagnachmittag mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 74,60 CHF.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 74,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'142 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 75,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,30 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'484 Komax-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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