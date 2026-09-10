Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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10.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 75,50 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'553 Punkten tendiert. Die Komax-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,50 CHF an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 880 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,60 Prozent. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 46,62 Prozent sinken.
Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,01 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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