Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Komax

Um 16:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,4 Prozent auf 73,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'435 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 72,80 CHF. Bei 75,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'978 Stück gehandelt.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,01 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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