Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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10.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag im Plus
Die Aktie von Komax gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 59,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 59,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'537 Punkten tendiert. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,20 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'661 Komax-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Gewinne von 84,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 46,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,167 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.
In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,86 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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