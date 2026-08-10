Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax gibt am Montagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 57,40 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 57,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'120 Komax-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 109,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,167 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Komax dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie gefragt: Trennung vom Konzernchef mit sofortiger Wirkung
Komax-Aktie schwächelt: Verlust in 2025 ausgeweitet
Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
16:29
|Komax Aktie News: Komax gibt am Montagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.