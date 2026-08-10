Komax Aktie News: Komax gibt am Montagnachmittag ab

Um 16:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 57,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'505 Punkten liegt. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,00 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'120 Komax-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 109,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,167 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Komax dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,86 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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