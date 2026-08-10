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10.08.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit negativen Vorzeichen

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Komax gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 58,20 CHF.

Komax
57.47 CHF -0.94%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 58,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'540 Punkten steht. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 57,80 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 58,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'890 Komax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Gewinne von 87,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 44,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,167 CHF belaufen.

Am 13.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Komax.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,86 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’478.65 13.66 SQZB4U
Short 16’045.60 8.92 S5SB6U
SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
Long 13’661.19 13.99 SGBNXU
Long 13’057.30 8.87 SJBCVU
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