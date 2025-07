Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,6 Prozent auf 103,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'804 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 103,80 CHF. Bei 98,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 3'694 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.07.2024 markierte das Papier bei 141,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 26,49 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,400 CHF.

Am 12.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Komax dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

