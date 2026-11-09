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09.11.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Montagvormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 72,20 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 72,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 72,20 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 85 Komax-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 86,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 14.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 79,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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