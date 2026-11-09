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09.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Komax-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 73,90 CHF.
Das Papier von Komax konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 73,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'992 Punkten notiert. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,90 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'966 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 14,86 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 83,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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