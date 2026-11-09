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09.11.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Montagmittag vermehrt von Komax
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Komax. Zuletzt fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,40 CHF ab.
Die Komax-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 73,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'933 Punkten steht. Die Komax-Aktie sank bis auf 72,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'842 Komax-Aktien.
Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,26 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,708 CHF.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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