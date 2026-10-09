Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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09.10.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Komax. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 81,90 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 09:28 Uhr 2,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 82,30 CHF. Bei 80,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 884 Komax-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 85,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 4,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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