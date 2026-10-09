Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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09.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittag fester
Die Aktie von Komax gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 4,8 Prozent auf 83,50 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Komax-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 83,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'506 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 84,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 80,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 4'313 Stück.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 85,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 2,68 Prozent niedriger. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 51,74 Prozent sinken.
Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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