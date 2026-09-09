Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Komax gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 75,40 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 75,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 75,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,10 CHF. Bisher wurden heute 894 Komax-Aktien gehandelt.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 9,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,01 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Komax von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus (AWP)
|
31.08.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Komax-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Komax AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI in Rot - Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls deutlich nach. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.