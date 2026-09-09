Komax Aktie News: Komax am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 75,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'735 Punkten steht. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 75,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,10 CHF. Bisher wurden heute 894 Komax-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 9,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,01 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus

Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO

Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo