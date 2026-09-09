Komax Aktie News: Komax verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 76,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'585 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 75,10 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 75,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'423 Komax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 8,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 46,97 Prozent Luft nach unten.

Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,01 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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