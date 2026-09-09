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09.09.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag freundlich

Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 76,70 CHF.

Komax
76.33 CHF -0.07%
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Das Papier von Komax legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 76,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'674 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Komax-Aktie bei 77,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'348 Komax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 83,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,01 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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