Komax Aktie News: Komax am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 99,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'699 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 98,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 98,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'014 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 13.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,20 CHF. Gewinne von 41,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,167 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Komax am 12.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,993 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax: GV stimmt allen Anträgen zu - Aktie im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

Börse Zürich: SPI fällt zum Handelsstart zurück