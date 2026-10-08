Komax Aktie News: Komax am Donnerstagvormittag billiger

Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 81,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'360 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 81,30 CHF. Bei 82,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 747 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 85,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 5,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 50,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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