Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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08.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 80,90 CHF.
Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 80,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'436 Punkten steht. Bei 80,00 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8'452 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 6,06 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Komax am 08.10.2026
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