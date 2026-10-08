Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 3,2 Prozent auf 80,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'381 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Komax-Aktie bisher bei 80,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'053 Komax-Aktien.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 6,45 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.

Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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