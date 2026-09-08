Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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08.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag billiger
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 76,70 CHF nach.
Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 76,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'911 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 76,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 370 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 47,46 Prozent wieder erreichen.
Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,01 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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