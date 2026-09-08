Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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08.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 76,20 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 76,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'839 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 75,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'102 Komax-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 83,50 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 8,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,01 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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