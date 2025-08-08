Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 16:29:00

Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Komax. Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 108,00 CHF abwärts.

Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 108,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'559 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Komax-Aktie bisher bei 105,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 105,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'476 Komax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (138,00 CHF) erklomm das Papier am 24.01.2025. Mit einem Zuwachs von 27,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 81,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 24,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,22 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Komax-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,20 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

