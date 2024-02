Komax Aktie News: Komax am Mittag in Grün

Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'669 Punkten steht. Bei 164,40 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 163,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 852 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 303,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 46,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 161,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,11 CHF.

Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 12.03.2024 präsentieren. Komax dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,88 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch